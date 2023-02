Muzinich nomme un directeur commercial institutionnels en Suisse

(NEWSManagers.com) - Muzinich poursuit ses recrutements pour la Suisse. Après l'arrivée de Hans Valer au poste de directeur Suisse, responsable de la distribution institutionnelle et wholesale, le gérant américain vient de nommer Stefan Stucki comme directeur commercial pour les investisseurs institutionnels. Il arrive de Mirabaud, où il couvrait cette clientèle pour la Suisse germanophone et le Liechtenstein depuis 2019. Par le passé, il a travaillé douze ans dans les équipes commerciales de Fisch AM.