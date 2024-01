(AOF) - Muzinich & Co a annoncé le lancement d’un fonds Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund. Il investit principalement dans des obligations mondiales investment grade. Le fonds est classé dans l'article 8 du règlement SFDR. Justin Muzinich, directeur général a déclaré : "Cette stratégie de duration de marché complète notre offre de duration courte pour les titres de qualité, permettant aux investisseurs de choisir la stratégie qui correspond le mieux à leur appétit en matière de duration."

Muzinich & Co lance le fonds Market Duration Investment Grade

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.