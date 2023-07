- Muzinich & Co vient d’annoncer la clôture finale d’un fonds de dette privée en Asie Pacifique. Dénommé Muzinich Asia Pacific Private Debt I Fund, ce véhicule a levé près de 500 millions de dollars. Ce fonds investira dans des PME et ETI dans cette région.Par ailleurs, la société de gestion a également indiqué le premier closing d’un fonds de dette privée européenne. Il s’agit du véhicule Muzinich Pan European Private Debt III, qui a déjà levé 132 millions d’euros. Il investira dans des PME et ETI en Europe et au Royaume-Uni.Les deux fonds ont une classification Article 8 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).Muzinich & Co gérait près de 35,8 milliards de dollars d’actifs obligataires au 31 mai 2023.

Tuba Raqshan