Mutares cède Kalzip, le titre se contracte
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 12:55

La société d'investissement a annoncé la signature d'un accord pour la vente de sa filiale Kalzip, spécialiste des systèmes de toiture et de façade en aluminium, au groupe stratégique Tremco Construction Products Group (Tremco CPG).

Mutares SE & Co. KGaA a officialisé la cession de Kalzip GmbH à Tremco CPG, une division de la multinationale RPM International Inc.

Après avoir acquis l'entreprise auprès de Tata Steel Europe en 2018, Mutares a redressé Kalzip en l'intégrant au sein du groupe Donges pour en faire une entité rentable et indépendante.

En 2024, Kalzip a généré un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros avec un effectif de 180 salariés.

Johannes Laumann, le Directeur de l'Investissement (CIO) de Mutares, souligne que "le développement de Kalzip ces dernières années montre comment Mutares développe spécifiquement des entreprises issues de situations spéciales".

La finalisation de la transaction et l'encaissement du prix de vente sont prévus pour le deuxième trimestre 2026.

Le titre Mutares SE & CO cède actuellement près de 0,6% à Francfort dans un marché qui évolue proche de l'équilibre.

Valeurs associées

MUTARES
31,700 EUR XETRA -0,63%
