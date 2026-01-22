Musk s'exprimera jeudi à Davos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du sourcing)

Le directeur général de Tesla TSLA.O Elon Musk participera à un panel à Davos à 16h30 heure locale (1530 GMT) jeudi avec le directeur général de Blackrock BLK.N Larry Fink, selon le programme mis à jour par le Forum économique mondial.

Aucun ordre du jour n'a été mentionné. La nouvelle a d'abord été rapportée par Business Insider.