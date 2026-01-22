 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Musk s'exprimera jeudi à Davos
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 09:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du sourcing)

Le directeur général de Tesla TSLA.O Elon Musk participera à un panel à Davos à 16h30 heure locale (1530 GMT) jeudi avec le directeur général de Blackrock BLK.N Larry Fink, selon le programme mis à jour par le Forum économique mondial.

Aucun ordre du jour n'a été mentionné. La nouvelle a d'abord été rapportée par Business Insider.

Davos
Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

BLACKROCK
1 128,610 USD NYSE +1,66%
TESLA
431,4355 USD NASDAQ +2,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank