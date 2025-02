Musk retirera l'offre d'OpenAI si le fabricant du ChatGPT reste à but non lucratif, selon ses avocats

(Réécriture pour ajouter des détails et du contexte)

Un consortium dirigé par Elon Musk retirera son offre de 97,4 milliards de dollars pour la branche à but non lucratif d'OpenAI si le fabricant de ChatGPT abandonne son projet de devenir une entité à but lucratif, ont déclaré les avocatsdu milliardaire dans un document déposé au tribunal mercredi.

Musk a essayé d'empêcher la startup qu'il a cofondée puis quittée de devenir une entreprise à but lucratif, une décision cruciale pour OpenAI afin d'obtenir plus de capitaux et de rester en tête dans la course à l'IA.

si (le conseil d'administration d'OpenAI) est prêt à préserver la mission de l'organisation caritative et à stipuler qu'il faut retirer le signe "à vendre" de ses actifs en interrompant sa conversion, Musk retirera l'offre", indique le document.

Dans le cas contraire, "l'organisation caritative doit être dédommagée en fonction de ce qu'un acheteur indépendant paierait pour ses actifs" L'"offre sérieuse" de M. Musk visait à promouvoir la mission de l'organisation caritative, ajoute le document.

Musk est également propriétaire d'une startup d'IA concurrente, xAI, lancée en 2023.

OpenAI et Musk, directeur général de Tesla TSLA.O et de la plateforme de médias sociaux X, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le conseil d'administration d'OpenAI n'a pas encore reçu d'offre formelle de la part du groupe de Musk, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier, ce qui ajoute à la confusion entourant cette tentative non sollicitée.

Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a déclaré en début de semaine que l'organisation à but non lucratif qui contrôle la société n'était pas à vendre, qualifiant l'offre de "ridicule".

Musk a cofondé OpenAI avec Altman en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif, mais a quitté l'entreprise en 2018 avant qu'elle ne prenne son envol en raison de divergences sur sa direction et ses sources de financement. Altman est ensuite devenu directeur général d'OpenAI et a lancé une unité à but lucratif au sein de la startup pour obtenir des fonds auprès d'investisseurs tels que Microsoft MSFT.O .

M. Altman travaille actuellement sur un plan de restructuration de l'activité principale en une entreprise à but lucratif qui ne sera plus contrôlée par le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif. L'organisation à but non lucratif continuera toutefois d'exister et de détenir une participation dans l'entreprise à but lucratif. Musk a intenté un procès pour empêcher cette transition.

Plusieurs analystes ont déclaré que, quelle que soit l'issue, l'offre compliquera les efforts d'OpenAI pour devenir une société à but lucratif, car elle pourrait fixer une valeur plancher élevée pour l'organisation à but non lucratif qui contrôle la startup.

La question de savoir si OpenAI allouerait équitablement ses actifs à la branche à but non lucratif se pose depuis que Reuters a rapporté pour la première fois, en septembre, ses projets de changement de structure.

SoftBank Group 9984.T est en pourparlers pour mener un tour de financement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans OpenAI à une évaluation de 300 milliards de dollars, y compris les nouveaux fonds, a rapporté Reuters en janvier, ce qui signifie que l'organisation à but non lucratif pourrait détenir une participation d'une valeur significative dans la société.