Musk dit que xAI va intenter une action en justice contre Apple au sujet des classements de l'App Store
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 04:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un poste supplémentaire d'Elon Musk au paragraphe 7; arrière-plan dans l'ensemble du texte) par Surbhi Misra

Le milliardaire Elon Musk a déclaré lundi que sa startup d'intelligence artificielle xAI allait intenter une action en justice contre Apple AAPL.O , accusant le fabricant de l'iPhone d'enfreindre les règles de concurrence dans la gestion des classements de l'App Store.

"Apple se comporte de telle manière qu'il est impossible pour une société d'intelligence artificielle autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans l'App Store, ce qui constitue une violation sans équivoque de la législation sur la concurrence. xAI intentera une action en justice immédiate", a déclaré Elon Musk dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X.

Musk n'a pas fourni de preuves à l'appui de son affirmation. Apple, OpenAI et xAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

ChatGPT occupe actuellement la première place dans la section "Top Free Apps" de l'App Store pour les iPhones aux États-Unis, tandis que Grok de xAI occupe la cinquième place et le chatbot Gemini de Google la 57e.

ChatGPT est également en tête du classement sur le Google Play Store, selon les données de Sensor Tower.

Apple a conclu un partenariat avec OpenAI qui intègre ChatGPT dans les iPhones, iPads et Macs.

"Hey @Apple App Store, pourquoi refusez-vous de mettre X ou Grok dans votre section 'Must Have' alors que X est l'application d'actualités n°1 dans le monde et que Grok est n°5 parmi toutes les applications? Êtes-vous en train de faire de la politique?", a déclaré Elon Musk dans un message publié lundi.

Les commentaires d'Elon Musk interviennent alors que les autorités de régulation et les concurrents intensifient l'examen du contrôle exercé par Apple sur son App Store.

En avril, un juge américain a statué qu'Apple avait violé une décision de justice lui enjoignant de permettre une plus grande concurrence dans son App Store et a renvoyé l'entreprise devant les procureurs fédéraux pour une enquête criminelle pour outrage, dans une affaire intentée par le fabricant de "Fortnite", Epic Games.

Apple s'est vu infliger une amende de 500 millions d'euros (587 millions de dollars) par l'autorité de la concurrence de l'UE en avril, qui a déclaré que ses restrictions techniques et commerciales empêchaient les développeurs d'applications d'orienter les utilisateurs vers des offres moins chères en dehors de l'App Store, en violation de la loi sur les marchés numériques.

Apple
Elon Musk
Véhicules électriques

