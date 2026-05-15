Musk accusé d'« amnésie sélective » et Altman de mentir alors que le procès d'OpenAI touche à sa fin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts et la destitution du directeur général d'OpenAI, Altman

* Les motivations de Musk et d'Altman remises en question lors des plaidoiries finales

(Ajout des plaidoiries finales de Microsoft, des détails sur les délibérations du jury et des mesures de réparation possibles) par Deepa Seetharaman, Jonathan Stempel et Juby Babu

Jeudi, un avocat d'Elon Musk a mis en doute la crédibilité du directeur général d'OpenAI, Sam Altman, vers la fin d'un procès visant à déterminer si le créateur de ChatGPT et ses dirigeants devaient être tenus responsables d'avoir prétendument transformé l'organisation à but non lucratif en un moyen de s'enrichir.

Les avocats d'OpenAI ont riposté, affirmant que l'homme le plus riche du monde avait attendu trop longtemps pour prétendre qu'OpenAI avait violé son accord fondateur visant à développer une intelligence artificielle sûre au service de l'humanité, et qu'il ne pouvait pas prétendre avoir été essentiel à son succès.

“M. Musk a peut-être le don de Midas dans certains domaines, mais pas en matière d’IA”, a déclaré William Savitt, avocat d’OpenAI. “Pour réussir dans le domaine de l’IA, il s’avère que tout ce que M. Musk peut faire, c’est se présenter devant les tribunaux.” Ces affirmations ont été formulées lors des plaidoiries finales d’un procès devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie.

Musk poursuit OpenAI et Altman pour violation d’une fiducie caritative et enrichissement sans cause.

Il les a accusés de l'avoir manipulé pour qu'il leur verse 38 millions de dollars , ainsi que d'avoir agi dans son dos en rattachant une entreprise à but lucratif à leur organisation à but non lucratif d'origine et d'avoir accepté des dizaines de milliards de dollars de Microsoft MSFT.O et d'autres investisseurs pour se développer.

Musk réclame environ 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et Microsoft, qui seraient versés à l'organisation à but non lucratif d'OpenAI. Il souhaite également que Sam Altman et le président d'OpenAI, Greg Brockman, soient démis de leurs fonctions.

L'AVOCAT DE MUSK DÉNONCE L’“ARROGANCE” Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de Musk, Steven Molo, a déclaré aux jurés que cinq témoins, dont Musk, d'anciens membres du conseil d'administration d'OpenAI et l'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever , avaient témoigné qu'Altman était un menteur.

Molo a également souligné que lors du contre-interrogatoire de mardi, Altman n'avait pas répondu sans équivoque par l'affirmative lorsqu'on lui avait demandé s'il était totalement digne de confiance et s'il n'avait jamais induit quiconque en erreur dans le cadre de ses activités professionnelles.

“La crédibilité de Sam Altman est directement en cause dans cette affaire”, a déclaré Molo. “Si vous ne le croyez pas, ils ne peuvent pas gagner.”

Molo a accusé OpenAI d'avoir tenté à tort d'enrichir les investisseurs et les initiés aux dépens de l'organisation à but non lucratif, et de ne pas avoir donné la priorité à la sécurité de l'IA. Il a également contesté les objectifs de Brockman pour l'entreprise, citant la déclaration de ce dernier selon laquelle sa propre participation dans OpenAI valait près de 30 milliards de dollars.

“L'arrogance, le manque de sensibilité, l'incapacité à respecter la simple décence sont vraiment, vraiment odieux.”

Musk a également accusé Microsoft, qui a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et 10 milliards de dollars en 2023, d'avoir aidé et encouragé le comportement répréhensible d'OpenAI.

“Microsoft était au courant de ce que faisait OpenAI à chaque étape”, a déclaré Molo.

OPENAI AFFIRME QUE MUSK VOULAIT LE CONTRÔLE ET SOUFFRAIT D’“AMNÉSIE SÉLECTIVE”

Sarah Eddy, une autre avocate des défendeurs d’OpenAI, a accusé Musk et son équipe juridique, dans sa plaidoirie finale, de recourir à des “phrases chocs et à de fausses accusations hors de propos”.

Mme Eddy a déclaré qu’en 2017, toutes les personnes associées à OpenAI – y compris M. Musk, qui siégeait alors encore au conseil d’administration – savaient que l’organisation avait besoin de plus d’argent pour remplir sa mission que ce qu’elle pouvait lever en tant qu’organisme à but non lucratif.

“M. Musk voulait transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif qu’il pourrait contrôler”, a-t-elle déclaré. “Mais les autres fondateurs ont refusé de confier les rênes de l’AGI (intelligence artificielle générale) à une seule personne, et encore moins à Elon Musk.”

Elle a également ajouté que si M. Musk croyait sincèrement que l'IA devait servir l'humanité, il n'aurait pas cherché à intégrer OpenAI à sa société de voitures électriques Tesla

TSLA.O ni fait de son rival xAI une entreprise à but lucratif.

Musk disposait d’un délai de prescription de trois ans pour intenter une action en justice, et les avocats d’OpenAI ont déclaré que son action en justice d’août 2024 était trop tardive, car il avait connaissance des projets de croissance d’OpenAI depuis plusieurs années.

Eddy a exprimé son incrédulité face à l'affirmation de Musk selon laquelle il n'aurait pas lu, en 2018, un document de quatre pages présentant le projet d'OpenAI de rechercher des investissements extérieurs.

“L'un des hommes d'affaires les plus avisés de l'histoire du monde” n'aurait pas “fait l'autruche”, a déclaré Eddy. Savitt a accusé Musk de souffrir d’“amnésie sélective”.

L'avocat de Microsoft, Russell Cohen, a déclaré dans sa plaidoirie finale que Microsoft n'était pas impliqué dans les événements clés de l'affaire et avait été “un partenaire responsable à chaque étape”.

Altman et Brockman étaient présents au tribunal pour les plaidoiries finales. Musk accompagne actuellement le président américain Donald Trump en Chine.

LE PUBLIC S'INQUIÈTE DE L'IA

Ce procès intervient alors que le public s’inquiète de la pénétration de l’IA dans la société.

Les gens utilisent l'IA à des fins multiples, telles que la reconnaissance faciale, le conseil financier, le journalisme, les diagnostics médicaux et les deepfakes malveillants.

Beaucoup expriment leur méfiance envers cette technologie et craignent qu'elle ne remplace les humains dans leur travail.

Le jury, composé de neuf personnes, devrait délibérer lundi.

La juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers et les avocats chargés de l'affaire se retrouveront ce jour-là au tribunal pour discuter de la manière dont OpenAI devrait être restructurée et des dommages-intérêts à verser si Musk obtient gain de cause. Il n'y aura aucune réparation si Musk perd.

OpenAI est en concurrence avec des entreprises d'IA telles qu'Anthropic et xAI, et se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars.

Microsoft a dépensé plus de 100 milliards de dollars dans son partenariat avec OpenAI, a déclaré un dirigeant de Microsoft.

La société xAI de Musk fait désormais partie de son entreprise spatiale et de fusées SpaceX, qui prépare également une introduction en bourse qui pourrait faire sensation.