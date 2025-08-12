Musk accuse Apple de violation de la législation sur la concurrence et annonce que xAI intentera une action en justice

Elon Musk a déclaré lundi qu' Apple

AAPL.O se livrait à des violations de la législation sur la concurrence en rendant impossible à toute entreprise d'intelligence artificielle autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans le classement de son App Store, qualifiant cela de "violation sans équivoque de la législation sur la concurrence".

"xAI intentera une action en justice immédiate", a déclaré Elon Musk dans un billet X.