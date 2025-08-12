 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 812,36
+2,37%
Musk accuse Apple de violation de la législation sur la concurrence et annonce que xAI intentera une action en justice
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 03:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré lundi qu' Apple

AAPL.O se livrait à des violations de la législation sur la concurrence en rendant impossible à toute entreprise d'intelligence artificielle autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans le classement de son App Store, qualifiant cela de "violation sans équivoque de la législation sur la concurrence".

"xAI intentera une action en justice immédiate", a déclaré Elon Musk dans un billet X.

Apple
Elon Musk

APPLE
227,1800 USD NASDAQ -0,95%
MICROSOFT
521,7700 USD NASDAQ -0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

