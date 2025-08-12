Musk accuse Apple de violation de la législation sur la concurrence et annonce que xAI intentera une action en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Elon Musk a déclaré lundi qu' Apple
AAPL.O se livrait à des violations de la législation sur la concurrence en rendant impossible à toute entreprise d'intelligence artificielle autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans le classement de son App Store, qualifiant cela de "violation sans équivoque de la législation sur la concurrence".
"xAI intentera une action en justice immédiate", a déclaré Elon Musk dans un billet X.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer