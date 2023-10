Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re: prévision de bénéfice relevée, le titre surnage information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - Le réassureur allemand Munich Re a annoncé lundi une révision à la hausse de son objectif de bénéfice pour 2023 après avoir dégagé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.



Le groupe a fait état ce matin d'un bénéfice net préliminaire de 1,2 milliard d'euros au titre du trimestre écoulé, là où le consensus des analystes n'anticipaient que 1,1 milliard.



Dans l'assurance-dommages, Munich Re indique avoir subi des pertes liées aux catastrophes naturelles moins élevées que prévu sur la période allant de juillet à septembre.



Il ajoute que sa filiale d'assurance Ergo a également enregistré d'excellentes performances.



Après avoir publié un bénéfice net de 3,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, Munich Re se dit bien positionné pour dépasser son précédent objectif d'un profit annuel de quatre milliards d'euros et dit désormais viser un bénéfice de 4,5 milliards d'euros cette année.



Le titre progresse actuellement de 0,3%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice allemand DAX (-0,5%), tandis que l'indice des assureurs en Europe recule de 0,3%.





