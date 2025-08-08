 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,47
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Munich Re : l'objectif de bénéfice annuel confirmé, pas celui du chiffre d'affaires
information fournie par AOF 08/08/2025 à 09:20

(AOF) - Au deuxième trimestre, Munich Re a vu son bénéfice net atteindre 2,085 milliards d’euros, un record. Au total, sur l’ensemble du premier semestre, il s’est installé à 3,178 milliards d’euros. De son côté, le chiffre d’affaires s’est élevé à 30,586 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année. Le réassureur allemand en a profité pour confirmer son objectif annuel d’un bénéfice net de 6 milliards d’euros.

Toutefois, compte tenu de l'évolution des taux de change, le chiffre d'affaires de la réassurance devrait s'établir à 40 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, contre une précédente prévision à 42 milliards d'euros. Les revenus totaux sont donc attendus à 62 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025, contre une précédente prévision à 64 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MUENCHENER RUECKV
562,400 EUR XETRA -7,47%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank