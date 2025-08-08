Munich Re : l'objectif de bénéfice annuel confirmé, pas celui du chiffre d'affaires

(AOF) - Au deuxième trimestre, Munich Re a vu son bénéfice net atteindre 2,085 milliards d’euros, un record. Au total, sur l’ensemble du premier semestre, il s’est installé à 3,178 milliards d’euros. De son côté, le chiffre d’affaires s’est élevé à 30,586 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année. Le réassureur allemand en a profité pour confirmer son objectif annuel d’un bénéfice net de 6 milliards d’euros.

Toutefois, compte tenu de l'évolution des taux de change, le chiffre d'affaires de la réassurance devrait s'établir à 40 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, contre une précédente prévision à 42 milliards d'euros. Les revenus totaux sont donc attendus à 62 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025, contre une précédente prévision à 64 milliards d'euros.

