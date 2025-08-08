Munich Re: en chute sur une prévision de revenus réduite
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 09:35
Le réassureur bavarois a néanmoins maintenu son objectif 2025 de résultat net à six milliards d'euros, confirmant que ce dernier a atteint un niveau record au deuxième trimestre en progressant de 30% à 2,08 milliards.
Son président du directoire Joachim Wenning revendique en effet 'd'excellents ratios combinés en réassurance dommages et GSI, des développements réjouissants en réassurance vie et santé, chez ERGO et dans les activités d'investissement'.
Malgré la croissance organique, les revenus d'assurance des contrats d'assurance émis se sont toutefois tassés de 1,2% à moins de 14,8 milliards d'euros, principalement en raison d'effets de change liées à la faiblesse du dollar.
Valeurs associées
|562,000 EUR
|XETRA
|-7,54%
