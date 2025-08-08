 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,71
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Munich Re: en chute sur une prévision de revenus réduite
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 09:35

(Zonebourse.com) - Munich Re dévisse de plus de 7% en début de séance à Francfort, à la suite d'une réduction de sa prévision annuelle de revenus d'assurance de 64 à 62 milliards d'euros, 'en raison de l'évolution de l'activité et des taux de change'.

Le réassureur bavarois a néanmoins maintenu son objectif 2025 de résultat net à six milliards d'euros, confirmant que ce dernier a atteint un niveau record au deuxième trimestre en progressant de 30% à 2,08 milliards.

Son président du directoire Joachim Wenning revendique en effet 'd'excellents ratios combinés en réassurance dommages et GSI, des développements réjouissants en réassurance vie et santé, chez ERGO et dans les activités d'investissement'.

Malgré la croissance organique, les revenus d'assurance des contrats d'assurance émis se sont toutefois tassés de 1,2% à moins de 14,8 milliards d'euros, principalement en raison d'effets de change liées à la faiblesse du dollar.

Valeurs associées

MUENCHENER RUECKV
562,000 EUR XETRA -7,54%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank