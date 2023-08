Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Munich Re: bien parti pour dépasser son objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Le groupe de réassurance allemand Munich Re a déclaré jeudi qu'il était bien parti pour dépasser son objectif de bénéfice annuel après ses 'solides' performances enregistrées au premier semestre.



Munich Re a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 2,4 milliards d'euros, contre 3,1 milliards d'euros un an plus tôt, une performance un peu moins bonne que prévu.



En raison d'une augmentation des pertes liées aux grandes catastrophes, son ratio combiné s'est détérioré à 80,5% au deuxième trimestre, contre 72,3% un an plus tôt.



Le réassureur dit toujours anticiper un bénéfice net de quatre milliards d'euros pour 2023, tout en estimant que 'la probabilité de dépasser cet objectif s'est accrue' compte tenu de ses résultats semestriels.



Ce dernier élément permettait au titre Munich Re de progresser de 2,4%, signant la troisième plus forte hausse de l'indice DAX.