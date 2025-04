MUNIC : RÉSULTATS ANNUELS 2024

Progression du taux de marge brute porté à 43,0% (vs. 38,1%)

EBITDA ajusté en hausse de +26% - Nette amélioration de la marge d'EBITDA ajusté à 14,0% (vs. 7,4%)

Dette financière nette réduite de -2,4 M€ en 2024

PERSPECTIVES

Amélioration de la visibilité commerciale sur 2025 : carnet de commandes en forte croissance fin février 2025 (+56% vs. février 2024)

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles, publie ses résultats annuels au 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 2 avril 2025. Les procédures d'audit sur les comptes de la société sont en cours de finalisation. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. Le rapport annuel 2024 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2025 sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises 2023 S1 2024 S2 2024 2024 CHIFFRE D'AFFAIRES 14 753 4 442 5 057 9 499 MARGE BRUTE 5 624 1 604 2 490 4 094 % du chiffre d'affaires 38,1% 36,1% 49,2% 43,0% EBITDA ajusté 1 1 054 57 1 271 1 328 % du chiffre d'affaires 7,1% 1,3% 25,1% 14,0% Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 606 1 267 1 420 2 687 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -1 553 -1 266 45 -1 221 Résultat d'exploitation -2 440 -1 681 -470 -2 151 Résultat financier - 328 -380 -123 -503 Résultat exceptionnel -32 -103 707 604 RESULTAT NET -1 791 -1 692 572 -1 120

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté 2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

9,5 M€ de CHIFFRE D'affaires AU TITRE de l'exercice 2024

À l'issue de son exercice 2024, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires de 9,5 M€, en repli de -36% par rapport à l'exercice précédent. En séquentiel, le chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2024 est en hausse de +14% par rapport à celui du 1 er semestre 2024.

Dans la continuité de l'exercice précédent, l'année 2024 a été impactée par un contexte de marché dégradé, caractérisé par (i) un ralentissement de l'activité chez un grand client historique de la société menant au report de plusieurs commandes, (ii) une dégradation de certains services réglementés aux Etats-Unis freinant la capacité d'investissement de plusieurs clients de la société et (iii) un ralentissement toujours marqué des ventes de véhicules automobiles en France.

La part des ventes générées par les Services, activité récurrente qui génère une marge brute structurellement plus élevée, a continué d'augmenter pour représenter désormais 25% du chiffre d'affaires global, contre 21% un an plus tôt.

Par zone géographique, les ventes annuelles 2024 sont issues à 57% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt), à 36% d'Europe (vs. 27%) et à 7% du reste du monde (vs. 2%).

AMÉLIORATION DU Taux DE MARGE BRUTE EN 2024, DÉSORMAIS À 43,0%

La marge brute de MUNIC s'est établie à 4,1 M€ à l'issue de l'exercice 2024, contre 5,6 M€ un an plus tôt.

Le taux de marge brute a ainsi affiché une amélioration au titre de l'exercice à 43,0%, contre 38,1% en 2023 et 25,5% en 2022.

Cette performance reflète principalement (i) la part croissante des ventes issues des Services et des abonnements dans le chiffre d'affaires de la société, (ii) la politique de diversification de MUNIC qui vise à accroître son activité récurrente à travers l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io et (iii) le développement et la commercialisation de variantes de produits existants à de meilleurs prix de revient.

MARGE D'EBITDA AJUSTÉ PORTÉE À 14,0% SUR L'EXERCICE

En 2024, MUNIC affiche un EBITDA ajusté [1] de 1,3 M€, en amélioration de +26% par rapport à fin 2023 (1,1 M€), tirant parti d'une baisse de -24% des charges opérationnelles, résultant d'une gestion précautionneuse des coûts tout en maintenant les investissements nécessaires pour soutenir le développement de nouveaux produits.

La marge d'EBITDA ajusté 3 est ainsi ressortie en nette progression à 14,0% à l'issue de l'exercice, contre 7,4% l'exercice précédent.

Il convient de rappeler que MUNIC a obtenu en 2024 un financement d'un montant total de 3 M€ sur 3 ans (60% en subvention et 40% en avance remboursable) pour l'aide au développement de sa plateforme innovante de pilotage autonome Ekko Drive.

Au titre de l'exercice 2024, le résultat d'exploitation ajusté [2] s'établit à -1,2 M€, contre -1,6 M€ un an plus tôt, et intègre 2,7 M€ de dotations nettes aux amortissements, quasi-stables par rapport à l'an dernier, et principalement relatives au démarrage de l'amortissement des projets liés à la solution EKKO.

Après prise en compte du résultat financier de -0,5 M€ (constitué des charges d'intérêt notamment liées aux obligations convertibles) et la comptabilisation d'un crédit d'impôt de 0,9 M€, le résultat net part du groupe s'établit à -1,1 M€ en 2024, en amélioration de +0,6 M€ par rapport à l'exercice précédent.

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 1,7 M€ À FIN 2024, RÉDUCTION DE -2,4 M€ LA DETTE FINANCIÈRE NETTE

Au 31 décembre 2024, le niveau des stocks est demeuré quasi-stable tandis que les créances clients ont affiché une forte diminution par rapport à la même période un an plus tôt, compte tenu de la baisse du niveau d'activité, d'une diminution du délai de règlement client (DSO) et de l'annulation totale de créances clients déjà provisionnées dans les comptes à la clôture annuelle 2023.

À fin 2024, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 11,4 M€, contre 12,5 M€ un an plus tôt.

Les dettes financières de MUNIC ont été fortement réduites sur l'exercice, ramenées désormais à 4,8 M€ à fin 2024, contre 6,1 M€ un an plus tôt, dont 1,5 M€ de Prêt garantis par l'Etat (PGE), 1,4 M€ d'obligations convertibles à échéance désormais portée à juillet 2026 et des dettes financières diverses (Bpifrance) pour le solde.

À l'issue de l'exercice 2024, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible nettement améliorée à 1,8 M€, contre 0,6 M€ un an plus tôt, grâce (i) à l'encaissement décalé en février 2024 de 1,1 M€ de CIR (Crédit d'Impôt Recherche) au titre de l'exercice 2022, et (ii) au versement en juin 2024 de la première tranche (750 K€) du financement obtenu par l'État français et Bpifrance. Il convient de souligner que la deuxième tranche du financement (750 K€) sera versée en avril 2025. Les troisième et quatrième tranche, d'un même montant, seront versées au 2 nd semestre 2025 et au 2 nd semestre 2026.

La dette financière nette s'inscrit ainsi en nette diminution à -3,1 M€, contre -5,5 M€ à l'issue de l'exercice 2023.

En K€ - Normes françaises 2023 2024 En K€ - Normes françaises 2023 2024 ACTIF IMMOBILISE 12 474 12 148 CAPITAUX PROPRES 12 507 11 387 dont Immobilisations incorporelles 11 834 11 614 PROVISIONS 988 668 ACTIF CIRCULANT 12 295 6 713 DETTES FINANCIERES 6 050 4 839 dont Stocks 2 515 2 521 dont Emprunts obligataires 1 900 1 396 dont Créances clients 5 718 1 993 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 274 1 502 dont Autres créances 4 061 2 199 dont Dettes financières diverses 1 876 1 941 TRESORERIE 598 1 761 AUTRES DETTES 5 696 3 784 TOTAL ACTIF 25 274 20 678 TOTAL PASSIF 25 274 20 678

PERSPECTIVES

Tout au long de l'année, MUNIC a poursuivi ses efforts commerciaux et a avancé sur ses contrats en cours. Dans ce contexte, le partenariat stratégique signé avec un leader mondial de l'industrie automobile s'est conclu par le lancement fin 2024 d'une solution innovante conjointement développée, ayant suscité l'intérêt de plusieurs grands acteurs européens, et dont les premières facturations sont attendues 1 er semestre 2025.

En parallèle, MUNIC continue d'étoffer son offre de produits, avec notamment le développement prochain de Smart Dongles OBD DoIP (Ethernet) spécifiquement destinés à la nouvelle génération de véhicules intégrant des architectures électroniques plus avancées.

Concernant les Services, MUNIC continue de renforcer sa position avec sa solution Ekkofleet, déclinaison d'EKKO à destination des flottes de véhicules ou des intégrateurs et opérateurs de services pour flottes de véhicules, dont la commercialisation a été lancée à la fin du 1 er semestre 2024. Les premiers retours des utilisateurs ont permis à MUNIC d'optimiser la solution tout au long du 2 nd semestre 2024 et début 2025. Grâce à ces ajustements, Ekkofleet est bien positionnée pour répondre aux besoins d'un marché de plus en plus demandeur de solutions flexibles et performantes pour gérer efficacement les flottes de véhicules.

Ces nouveaux produits et services en cours de développement suscitent d'ores et déjà l'intérêt de plusieurs grands acteurs, conduisant la société à anticiper une bonne dynamique de son activité en 2025.

Fort de ces éléments, la visibilité de MUNIC s'est améliorée au cours des derniers mois avec une prise de commandes dynamique sur le début de l'année 2025. À fin février 2025, le carnet de commandes représentait déjà plus de 60% du chiffre d'affaires de l'année écoulée (contre 26% l'an dernier à la même époque), permettant d'envisager une croissance de l'activité en 2025.

AGENDA FINANCIER 2025

23 juillet 2025 Chiffre d'affaires semestriel 2025 2 octobre 2025 Résultats semestriels 2025 28 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 9 avril 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

[1] EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté + Dotations nettes aux amortissements et provisions

[2] Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision