MUNIC : MUNIC CLASSÉ 2ÈME MEILLEURE SOLUTION TÉLÉMATIQUE ET UBI POUR LES FLOTTES DE VÉHICULES EN EUROPE

Classement établi par le cabinet indépendant d'intelligence économique PTOLEMUS Consulting Group

Consécration de l'excellence technologique de MUNIC sur le marché européen

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des data automobile, annonce avoir été classé 2 ème meilleure solution télématique et UBI (Usage-Based Insurance) pour les flottes de véhicules en Europe dans le dernier classement indépendant publié par PTOLEMUS Consulting Group, cabinet d'intelligence économique de référence mondiale dans l'assurance connectée et le marché UBI.

L'étude établie par PTOLEMUS Consulting Group, qui constitue l'analyse la plus complète du marché mondial de l'assurance télématique, a évalué 32 fournisseurs internationaux sur 8 dimensions clés : Services proposés, Expérience UBI, C rash & claims (détection et gestion des sinistres), Innovation, Profil de l'entreprise, Engagement & gamification, Détection de distraction au volant et Présence géographique .

MUNIC, classé 2 ème meilleure solution en Europe dans la catégorie « Fleet TSPs 1 »

Dans la catégorie « Best overall UBI fleet TSP 1 in Europe », MUNIC se positionne à la 2 ème place du classement, ce qui témoigne de la performance et de la pertinence de son approche technologique et la reconnaissance de ses solutions par le marché.

Le rapport souligne notamment :

L'intégration complète de MUNIC au sein de la chaîne de valeur, du Smart Dongle jusqu'au cloud ;

Les capacités avancées de l'Edge Computing de MUNIC, permettant le traitement des données véhicule en temps réel ;

Les fonctionnalités de détection de crash en temps réel et d'analyse contextuelle ;

Les capacités SDK très avancées permettant aux assureurs de déployer rapidement des services à valeur ajoutée ;

La capacité de MUNIC à opérer à l'échelle internationale grâce à une plateforme modulaire et robuste.

Aaron Solomon, Président-Directeur général de MUNIC commente :

« Être classés parmi les deux meilleures solutions télématiques pour les flottes de véhicule en Europe est une immense fierté pour nos équipes. Cette reconnaissance souligne la maturité de nos technologies, la pertinence de notre plateforme EKKO et notre capacité à accompagner les gestionnaires de flottes tout comme les assureurs dans leurs enjeux de performance, de sécurité et d'innovation. »

L'intégralité de l'étude est consultable sur le site de PTOLEMUS .

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, EKKO, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (EKKO) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

1 Fleet TSP : Fleet Telematics Service Provider , ou fournisseur de services télématiques aux gestionnaires de flottes