MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce que ses Smart Dongles OBD (« On-Board-Diagnostic ») ont été sélectionnés par TELIA, un des principaux opérateurs télécom d'Europe du Nord, pour supporter son nouveau service de véhicule connecté TELIA SENSE.

Le nouveau service TELIA SENSE combine le Smart Dongle de MUNIC et son moteur d'intelligence artificielle (IA) embarquée ainsi que la plateforme de traitement des données Munic.io de MUNIC, avec la plateforme cloud et l'application mobile de Springworks, un opérateur de services télématiques filiale de TELIA.

TELIA SENSE est un service complet de véhicule connecté s'adressant au grand public ainsi qu'aux professionnels. S'appuyant sur un Smart Dongle OBD 4G intégrant la fonction WiFi hotspot, TELIA SENSE permet de connecter plusieurs équipements à internet via le WiFi à bord du véhicule, leur offrant une connexion stable. TELIA SENSE intègre également un large éventail de services pour le conducteur tels que : géolocalisation, suivi des trajets, alerte sur sortie de zones prédéfinies, détection d'effraction, analyse et conseils sur la conduite pour la rendre plus sûre, économique et écologique.

« Les Smart Dongles OBD et la plateforme d'IA Edge et Cloud de MUNIC ont été sélectionnés par TELIA pour leur capacité unique à décoder et traiter l'extrême diversité des données véhicules. De plus en plus d'opérateurs télécoms, d'opérateurs de services, d'intégrateurs, et plus généralement d'acteurs de l'industrie automobile font appel à ces technologies pour accéder aux données véhicules et faire évoluer leur activité ou développer de nouveaux services basés sur ces données » déclare Aaron SOLOMON, CEO de MUNIC. « Nous sommes ravis de cette collaboration avec TELIA qui va permettre d'accélérer l'émergence de nouveaux services et usages autour des données véhicules. »

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 18 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (électronique embarquée, gestion d'énergie, radio & télécom, interfaçage avec bus véhicules, sécurité, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

munic@actus.fr