MUNIC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 31 DECEMBRE 2025

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 décembre 2025, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d'actions
|
Nombre total
de droits de vote théoriques
|
Nombre total
de droits de vote exerçables
|31/12/2025
|9 177 039
|15 324 266
|15 265 066
À propos de MUNIC
Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.
Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.
Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).
MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).
Plus d'informations sur : www.munic.io
CONTACTS
|
ACTUS finance & communication
Déborah SCHWARTZ
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 35
dschwartz@actus.fr
|
ACTUS finance & communication
Zineb ESSAFI
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 90
munic@actus.fr
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95801-munic_nombre-actions-ddv_31122025.pdf
