Munic envisage une croissance de l'activité en 2025

A fin février 2025, le carnet de commandes représentait déjà plus de 60% du chiffre d'affaires de l'année écoulée (contre 26% l'an dernier à la même époque), permettant d'envisager une croissance de l'activité en 2025.

"L'année 2024 a été impactée par un contexte de marché dégradé, caractérisé par un ralentissement de l'activité chez un grand client historique de la société menant au report de plusieurs commandes ; une dégradation de certains services réglementés aux Etats-Unis freinant la capacité d'investissement de plusieurs clients de la société ; et un ralentissement toujours marqué des ventes de véhicules automobiles en France", souligne la société spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles.

La marge brute s'est établie à 4,1 millions d'euros à contre 5,6 millions d'euros un an plus tôt.

(AOF) - En 2024, Munic affiche un Ebitda ajusté de 1,3 million d'euros, en amélioration de 26% par rapport à fin 2023, tirant parti d’une baisse de 24% des charges opérationnelles, résultant d’une gestion précautionneuse des coûts tout en maintenant les investissements nécessaires pour soutenir le développement de nouveaux produits. La marge d’Ebitda ajusté est ainsi ressortie en nette progression à 14% en 2024, contre 7,4% en 2023. La perte d’exploitation ajustée s’établit à 1,2 million d'euros, contre une perte de 1,6 million d'euros un an plus tôt.

