MUNIC : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2023 : 6,3 M EUR - POURSUITE DES DIFFÉRENTS AXES COMMERCIAUX POUR LE DÉVELOPPEMENT D'EKKO

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2023.

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 1 er semestre 2021 1 er semestre 2022 1 er semestre 2023 Variation S1 2023

vs. S1 2022 Variation

S1 2023

vs. S1 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES 5 213 9 059 6 305 -30% +21%

6,3 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1 ER SEMESTRE 2023

À l'issue du 1 er semestre 2023, MUNIC a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 M€, en recul de -30% par rapport au 1 er semestre 2022, qui représentait une base de comparaison très élevée. Pour rappel, MUNIC avait réalisé un chiffre d'affaires exceptionnellement élevé au 1 er semestre 2022 (+74% de croissance), alimenté par la surréaction du marché à la pénurie historique des composants l'année précédente. Les ventes au 1 er semestre 2022 avaient ainsi représenté 42% du chiffre d'affaires annuel, contre 25% à 30% traditionnellement pour cette première moitié d'exercice.

Par rapport au 1 er semestre de 2021, les ventes semestrielles 2023 sont en croissance de +21%.

À mi-exercice, la part des ventes issues des Services, activité qui génère une marge brute structurellement plus élevée, continue de s'accroître pour atteindre 16%, contre 10% au 1 er semestre 2022 et 5% au 1 er semestre 2021.

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 69% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt), à 28% d'Europe (vs. 26%) et à 3% du reste du monde (stable).

DEPLOIEMENT COMMERCIAL ET POURSUITE DES DEVELOPPEMENTS DE LA SOLUTION EKKO, PREMIÈRE PLATEFORME UNIVERSELLE DE MONÉTISATION DE DONNÉES VÉHICULES

Alors que l'an dernier a été marqué par le lancement d'EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements mutualisés, MUNIC a progressivement renforcé son activité commerciale autour de sa solution. David Rozenblum a ainsi rejoint MUNIC mi-avril en tant que « Head of Ekko, Connected Fleet & Ecosystem », Directeur des ventes EKKO – solutions et écosystèmes pour les véhicules connectés, pour porter cette évolution.

L'activité commerciale EKKO se décompose en 3 axes : (1) la vente directe de la solution EKKO à des sociétés souhaitant accéder aux données de leurs véhicules ou de ceux de leurs clients, (2) l'enrichissement d'EKKO avec des services à forte valeur ajoutée, codéveloppés avec des leaders de l'industrie automobile (exemple : le remote diagnostic avec Hella Gutmann Solutions), et (3) la mise en place d'accords de distribution d'EKKO avec certains de ces acteurs et plus largement avec de grands réseaux de distribution.

S'agissant du 1 er axe, MUNIC bénéficie d'un contrat majeur avec ADAC, leader européen des services aux automobilistes, et la solution EKKO a été déployée par ADAC sur une flotte restreinte de 10 000 véhicules pour une évaluation à grande échelle. ADAC devrait se prononcer au cours des prochains mois sur l'ampleur de son déploiement à plus grande échelle et le calendrier de ce dernier. Au-delà d'ADAC et des nombreux projets de co-développement avec d'autres acteurs, plus d'une dizaine de grands comptes sont aujourd'hui engagés dans une évaluation d'EKKO en vue de déploiements qui pourraient être réalisés fin 2023 ou courant 2024.

Concernant les 2 ème et 3 ème axes, quatre projets de co-développement ont été lancés en 2023, avec des acteurs automobile leader dans leurs secteurs, avec pour objectif la mise sur le marché de solutions conjointes fin 2023. Munic escompte des retombées commerciales importantes au cours des prochains semestres, d'une part à travers une accélération des ventes d'EKKO, enrichie par ces services à valeur ajoutée, et d'autre part via des accords de distribution qui seraient mis en place avec ces acteurs.

Une variante d'EKKO, tournée vers le grand public, verra également le jour en 2023. MUNIC sera ainsi en mesure de commercialiser une déclinaison complète et indépendante de ce dispositif de diagnostic à distance destinée à un plus large spectre de clients particuliers et professionnels.

PERSPECTIVES

En 2023, MUNIC continue ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement, en particulier sur la commercialisation de son offre de services EKKO.

MUNIC poursuit également ses investissements R&D pour le développement et l'amélioration d'EKKO et des services associés, pour les évolutions de sa gamme de terminaux et du moteur Edge Computing embarqué, et pour sa plateforme d'Intelligence Artificielle au cœur de toutes ses solutions.

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026 , dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

AGENDA FINANCIER 2023

28 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 30 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023 28 mars 2024 Résultats annuels 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lpqaaMZvl2eam51tlZqXaWlknJyWyGKbl5PGnGqalpaUm29hlGdqasWbZnFilm1r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81185-munic_cp_ca-s1-2023-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com