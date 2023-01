MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 42 920

Solde en espèces : 56 827,45 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 107 003 titres 335 399,68 € 439 transactions VENTE 106 056 titres 333 367,39 € 361 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 42 247

Solde en espèces : 58 114,46 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 439 107 003 335 399,68 361 106 056 333 367,39 01/07/2022 12 804 2 072,23 12 860 2 249,07 04/07/2022 0 0 0 0 0 0 05/07/2022 0 454 1 199,79 0 435 1 172,8 06/07/2022 0 135 354,77 0 249 666,52 07/07/2022 0 0 0 0 279 743,81 08/07/2022 2 105 285,57 3 353 961,29 11/07/2022 4 350 931,25 1 130 356,2 12/07/2022 1 50 132 3 461 1 220,77 13/07/2022 0 0 0 4 125 332,15 14/07/2022 0 186 492,03 0 11 29,48 15/07/2022 0 0 0 0 647 1 725,16 18/07/2022 0 0 0 0 1 419 3 840,81 19/07/2022 0 70 189 0 50 136,5 20/07/2022 0 100 266,8 0 150 405 21/07/2022 0 2 5,3 0 640 1 723,46 22/07/2022 0 298 788,69 0 586 1 593,28 25/07/2022 0 140 387,9 0 508 1 426,77 26/07/2022 0 1 639 4 547,57 0 1 230 3 518,17 27/07/2022 0 0 0 0 2 871 8 568,21 28/07/2022 8 2 623 8 356,09 24 2 399 7 757,41 29/07/2022 11 2 166 7 373,71 20 3 621 12 725,28 01/08/2022 19 3 026 1 0753,5 7 686 2 497,52 02/08/2022 0 2 719 9 000,16 0 817 2 722,16 03/08/2022 0 2 971 9 514,63 0 920 2 968,47 04/08/2022 0 1 165 3 603,58 0 1 476 4 627,7 05/08/2022 0 1 050 3 291,75 0 1 356 4 343,54 08/08/2022 0 908 2 773,94 0 336 1 035,12 09/08/2022 0 753 2 291,38 0 300 915 10/08/2022 0 548 1 667,29 0 1 885 5 820,69 11/08/2022 0 529 1 680,74 0 1 483 4 768,44 12/08/2022 0 889 2 846,58 0 100 321 15/08/2022 0 719 2 287,43 0 208 664,68 16/08/2022 0 719 2 236,31 0 226 717,5 17/08/2022 0 234 717,91 0 484 1 506,69 18/08/2022 0 528 1 627,56 0 175 542,5 19/08/2022 0 1 068 3 235,72 0 155 465,45 22/08/2022 0 634 1 889,26 0 150 448,5 23/08/2022 0 425 1 260,25 0 910 2 731,27 24/08/2022 0 634 1 886,15 0 0 0 25/08/2022 0 671 1 979,85 0 50 148 26/08/2022 0 410 1 197,12 0 619 1 814,54 29/08/2022 0 687 1 996,97 0 200 590 30/08/2022 0 167 480,73 0 413 1 204,23 31/08/2022 0 120 348,88 0 0 0 01/09/2022 0 1 995 5 581,21 0 311 867,6 02/09/2022 0 307 846,68 0 562 1 565,39 05/09/2022 0 208 580,32 0 225 631,26 06/09/2022 0 711 1 962,86 0 175 492,7 07/09/2022 0 298 802,84 0 138 376,84 08/09/2022 0 586 1 562,45 0 486 1 308,36 09/09/2022 0 300 804,06 0 439 1 185,74 12/09/2022 0 102 279,48 0 990 2754,28 13/09/2022 0 710 1 992,97 0 75 212,25 14/09/2022 0 0 0 0 544 1 501,6 15/09/2022 0 99 294,03 0 2 425 7 073,48 16/09/2022 0 2 729 7 778,2 0 470 1 360,23 19/09/2022 0 100 281 0 101 284,83 20/09/2022 0 776 2 215,48 0 764 2 190,62 21/09/2022 0 250 711,5 0 331 949,27 22/09/2022 0 284 801,11 0 386 1 098,75 23/09/2022 0 1 708 4 713,06 0 611 1 693,69 26/09/2022 0 629 1 680 0 1 620 4 437,02 27/09/2022 0 1 599 4 340,81 0 2 417 6 684,94 28/09/2022 0 2 889 7 949,08 0 5 411 15 785,51 29/09/2022 0 1 920 5 668,8 0 1 219 3 728,19 30/09/2022 0 2 003 5 495,63 0 2 179 6 015,57 03/10/2022 0 894 2 492,03 0 690 1 941,87 04/10/2022 0 310 883,5 0 200 572 05/10/2022 6 1 500 4 519,65 27 3 786 11 636,27 06/10/2022 12 1 827 5 571,07 12 1 673 5 203,87 07/10/2022 0 1 254 3 746,45 0 2 134 6 494,19 10/10/2022 15 1 776 5 332,8 0 0 0 11/10/2022 0 446 1 331,71 0 2 091 6 296,42 12/10/2022 8 1 044 3 064,66 1 53 155,82 13/10/2022 9 587 1 709,99 3 210 615,3 14/10/2022 3 205 611,99 15 1 273 3 829,44 17/10/2022 8 776 2 363,08 10 556 1 718,32 18/10/2022 14 2 327 7 264,2 14 2 424 7 791,95 19/10/2022 0 375 1 199,25 0 802 2 588,86 20/10/2022 15 1 269 3 997,35 1 1 3,15 21/10/2022 0 681 2 126,42 0 0 0 24/10/2022 5 688 2 113,95 7 956 2 954,42 25/10/2022 7 1 162 3 568,27 4 254 786,21 26/10/2022 2 300 932,49 13 2 859 9 090,48 27/10/2022 7 886 2 861,43 6 973 3 191,25 28/10/2022 12 640 2 073,54 4 502 1 633,36 31/10/2022 5 376 1 226,81 1 90 293,4 01/11/2022 8 258 841,03 9 589 1 935,45 02/11/2022 26 2 054 6 478,93 1 100 323 03/11/2022 0 1 402 4 387,42 0 814 2 561,66 04/11/2022 6 592 1 888,66 14 2 637 8 488,5 07/11/2022 0 2 837 8 945,63 0 1 100 3 560,48 08/11/2022 0 130 413,4 0 0 0 09/11/2022 3 232 736,81 3 307 981,63 10/11/2022 16 2 098 6 524,57 2 74 229,76 11/11/2022 4 300 922,26 3 149 461,13 14/11/2022 0 0 0 3 234 734,76 15/11/2022 9 1 792 5 682,79 19 1 422 4 541,01 16/11/2022 1 15 48,3 9 710 2 311,83 17/11/2022 6 446 1 462,3 7 613 2 024,06 18/11/2022 16 1 514 4 902,79 5 257 834,04 21/11/2022 0 1 220 3 916,57 0 805 2 626,07 22/11/2022 7 695 2 250,41 6 594 1 942,8 23/11/2022 11 641 2 096,33 3 89 291,92 24/11/2022 8 621 2 031,54 4 816 2 681,62 25/11/2022 4 439 1 445,93 7 473 1 569,65 28/11/2022 0 1 376 4 507,23 0 1 288 4 297,15 29/11/2022 0 1 087 3 535,03 0 5 16,3 30/11/2022 0 1 309 4 222,83 0 0 0 01/12/2022 1 130 410,8 6 368 1 169,58 02/12/2022 0 751 2 592,53 0 4 468 15 158,14 05/12/2022 13 1 721 5 986,84 12 2 133 7 534,82 06/12/2022 0 571 2 081,81 0 4 207 15 514,57 07/12/2022 15 1 443 5 493,93 5 878 3 364,58 08/12/2022 19 1 390 5 227,37 4 91 343,59 09/12/2022 4 468 1 735,3 6 621 2 333,41 12/12/2022 0 322 1 205,09 0 625 2 349,94 13/12/2022 9 728 2 730 0 0 0 14/12/2022 12 1 073 3 955,4 0 0 0 15/12/2022 14 1 217 4 482,7 9 1 510 5 672,16 16/12/2022 7 622 2 265,14 1 200 732 19/12/2022 3 312 1 136,58 7 933 3 414,13 20/12/2022 0 1 421 5 125,69 0 150 537 21/12/2022 4 455 1 627,67 5 458 1 651,41 22/12/2022 7 688 2 443,29 1 11 39,6 23/12/2022 10 932 3 275,79 5 478 1 683,37 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 794 2 767,73 0 511 1 795,04 28/12/2022 10 635 2 165,16 2 130 459,39 29/12/2022 1 50 167,5 6 684 2 302,82 30/12/2022 0 0 0 5 1 145 3 899,18

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l3BqZ5acYZnHyG2aZZaWaGVqmZdnxGbJbpOYxGida8eVmnGRmG9naJeaZnBonWdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77823-munic_bilan_semestriel_liquidite_31122022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com