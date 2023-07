MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 46 374

Solde en espèces : 52 105,36 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 84 956 titres 261 832,11 € 876 transactions VENTE 81 502 titres 257 110,02 € 827 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 42 920

Solde en espèces : 56 827,45 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 876 84 956 261 832,11 827 81 502 257 110,02 02/01/2023 1 30 104,1 9 1 128 3 931,31 03/01/2023 0 0 0 2 250 877,5 04/01/2023 6 1 131 3 948,43 8 1 532 5 405,2 05/01/2023 3 83 299,3 9 1 363 4 929,56 06/01/2023 11 1 298 4 629,19 0 0 0 09/01/2023 4 250 875 4 725 2 555,77 10/01/2023 3 143 511,07 11 1 596 5 729,32 11/01/2023 3 407 1 474,93 1 190 691,6 12/01/2023 3 292 1 054,12 10 1 400 5 152,28 13/01/2023 10 939 3 495,9 1 78 290,94 16/01/2023 14 815 2 982,49 5 572 2 126,58 17/01/2023 2 156 566,28 1 25 91 18/01/2023 6 485 1 751,87 0 0 0 19/01/2023 8 991 3 549,86 0 0 0 20/01/2023 4 171 603,63 2 15 53,25 23/01/2023 1 100 354 9 1 137 4 087,06 24/01/2023 4 329 1 199,99 0 0 0 25/01/2023 8 2 529 9 096,05 19 1 747 6 357,51 26/01/2023 29 2 341 8 294,63 16 1 055 3 764,35 27/01/2023 9 1 032 3 650,18 25 2 684 9 622,68 30/01/2023 13 641 2 349,52 19 2 160 8 020,73 31/01/2023 14 1 148 4 274 8 901 3 381,36 01/02/2023 35 3 599 10 772,53 27 2 594 7 865,79 02/02/2023 12 1 524 4 531,61 12 1 186 3 570,33 03/02/2023 10 1 248 3 681,48 11 1 270 3 776,98 06/02/2023 6 754 2 272,63 17 2 449 7 504,47 07/02/2023 14 1 574 4 723,1 7 1 090 3 310,55 08/02/2023 12 903 2 735,37 18 2 595 8 021,15 09/02/2023 18 1 799 5 667,93 8 646 2 063,78 10/02/2023 15 1 214 3 791,08 7 622 1 979,83 13/02/2023 6 459 1 410,32 4 121 375,73 14/02/2023 1 32 97,28 2 140 428,81 15/02/2023 7 650 2 090,08 27 3 349 10 586,19 16/02/2023 12 547 1 765,06 18 1 018 3 322,45 17/02/2023 15 1 618 5 064,02 7 747 2 377,78 20/02/2023 4 425 1 336,54 9 1 615 5 153,95 21/02/2023 4 350 1 123,99 12 1 661 5 480,14 22/02/2023 10 1 137 3 653,75 6 1 169 3 842,04 23/02/2023 1 71 231,46 11 1 101 3 618,77 24/02/2023 17 1 754 5 671,91 4 270 886,71 27/02/2023 9 532 1 708,41 1 32 103,36 28/02/2023 2 250 800 2 160 514,18 01/03/2023 2 76 244,73 9 1 671 5 406,69 02/03/2023 11 1 326 4 237,1 3 83 268,6 03/03/2023 15 2 024 6 204,17 11 1 787 5 644,6 06/03/2023 9 662 2 093,64 1 68 217,6 07/03/2023 12 679 2 131,31 2 55 174,35 08/03/2023 11 1 015 3 151,88 12 592 1 847,51 09/03/2023 9 581 1 801,8 10 502 1 561,72 10/03/2023 24 1 931 5 972,2 16 2 377 7 463,3 13/03/2023 18 1 478 4 484,1 15 1 082 3 301,83 14/03/2023 9 1 417 4 247,6 23 1 280 3 868,42 15/03/2023 12 1 298 3 898,67 3 301 912,03 16/03/2023 2 125 371,25 6 275 822,25 17/03/2023 9 768 2 278,43 1 80 238,4 20/03/2023 8 553 1 623,55 1 200 588 21/03/2023 9 785 2 320,38 15 1 271 3 786,18 22/03/2023 1 152 459,04 14 1 443 4 382,39 23/03/2023 7 630 1 883,32 3 162 489,99 24/03/2023 10 929 2 767,96 2 51 152,46 27/03/2023 1 33 98,34 4 383 1 149,88 28/03/2023 1 10 30 4 574 1 734,23 29/03/2023 13 1 224 3 674,45 3 295 895,74 30/03/2023 6 702 2 098,84 15 1 770 5 361,33 31/03/2023 3 265 801,31 7 582 1 772,54 03/04/2023 9 695 2 114,26 1 100 310 04/04/2023 2 141 423,08 4 178 538,4 05/04/2023 0 0 0 2 108 325 06/04/2023 3 11 33,63 7 869 2 644,54 11/04/2023 4 330 1 002,9 1 23 70,61 12/04/2023 1 148 444 3 152 458,55 13/04/2023 0 0 0 4 508 1 547,42 14/04/2023 14 1 557 4 649,51 2 93 275,39 17/04/2023 18 1 790 5 156,45 7 884 2 528,06 18/04/2023 6 526 1 541,65 8 913 2 693,99 19/04/2023 10 907 2 632,57 3 120 348,49 20/04/2023 6 948 2 734,89 1 161 468,51 21/04/2023 2 250 715 3 234 675 24/04/2023 3 714 2 042,04 2 35 100,8 25/04/2023 1 146 417,56 2 21 60,48 26/04/2023 3 80 229,3 0 0 0 27/04/2023 0 0 0 16 1 615 4 739,7 28/04/2023 5 245 711,21 9 305 897,8 02/05/2023 13 889 2 593,12 2 140 409,21 03/05/2023 7 489 1 415,7 1 35 102,2 04/05/2023 0 0 0 4 107 308,27 05/05/2023 9 1 063 3 062,18 10 965 2 823,11 08/05/2023 1 13 37,31 2 149 430,61 09/05/2023 0 0 0 1 113 325,44 10/05/2023 1 200 576 5 164 475,35 11/05/2023 0 0 0 0 0 0 12/05/2023 3 136 395,76 1 30 87,6 15/05/2023 2 121 353,32 4 361 1 063,36 16/05/2023 4 666 1 952,45 2 334 987,4 17/05/2023 2 310 904,21 0 0 0 18/05/2023 1 200 584 4 253 741,72 19/05/2023 13 1 682 4 831,04 2 66 188,76 22/05/2023 4 281 801,3 0 0 0 23/05/2023 3 230 650,83 1 300 849 24/05/2023 0 0 0 4 100 284 25/05/2023 1 240 681,6 4 101 287,86 26/05/2023 0 0 0 3 349 997,13 29/05/2023 0 0 0 3 50 143 30/05/2023 0 0 0 4 653 1 893,24 31/05/2023 8 1 190 3 429,94 0 0 0 01/06/2023 5 633 1 795,25 1 17 48,45 02/06/2023 4 419 1 173,2 5 117 327,78 05/06/2023 1 3 8,43 3 90 254,19 06/06/2023 2 140 407,9 25 2 210 6 450,55 07/06/2023 19 2 872 8 320,76 6 159 464,33 08/06/2023 8 888 2 521,48 1 4 11,52 09/06/2023 7 788 2 218,69 5 432 1 214,87 12/06/2023 5 380 1 063,7 13 1 542 4 357,85 13/06/2023 8 422 1 197,89 12 690 1 970,64 14/06/2023 14 1 124 3 171,48 8 461 1 296,7 15/06/2023 7 468 1 308,81 2 15 42,15 16/06/2023 6 594 1 658,45 1 140 390,6 19/06/2023 9 764 2 067,23 7 842 2 264,81 20/06/2023 15 1 680 4 436,54 10 1 195 3 199,61 21/06/2023 2 350 903 11 1 076 2 833,97 22/06/2023 4 192 511,55 3 30 80,5 23/06/2023 19 1 435 3 773,33 11 646 1 717,39 26/06/2023 4 320 837,31 2 22 58,08 27/06/2023 7 609 1 578,47 9 938 2 462,16 28/06/2023 2 221 582,53 6 466 1 232,94 29/06/2023 1 42 112,14 1 10 26,8 30/06/2023 0 0 0 4 534 1 433,1

