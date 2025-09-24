 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MSNBC signe un accord pour diffuser Sky News aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne d'information par câble MSNBC a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord pluriannuel avec Sky News pour offrir ses reportages internationaux aux téléspectateurs américains, dans le but de renforcer ses activités d'information.

L'entreprise médiatique de gauche devrait changer de nom pour devenir My Source News Opinion World, ou MS NOW , et abandonner le logo emblématique du paon, alors que la société mère Comcast CMCSA.O s'apprête à se séparer de nombreux réseaux câblés de NBCUniversal dans le courant de l'année.

L'accord permettra à Sky News, qui dispose de 11 bureaux internationaux et de plus de 500 journalistes, d'accéder à toutes les plateformes de MSNBC à partir du 1er octobre.

"En cette période d'événements historiques et importants qui se déroulent dans le monde entier et qui remodèlent rapidement notre avenir collectif, nous sommes honorés d'apporter à la communauté MSNBC les reportages de première qualité de Sky News et son équipe de journalistes de haut niveau", a déclaré Rebecca Kutler, présidente de MSNBC.

Comcast est également la société mère de Sky News, suite au rachat par le groupe américain de la société britannique de télévision payante Sky pour 30,6 milliards de livres (41,14 milliards de dollars) en 2018.

Comcast prévoit de se séparer de ses chaînes câblées, dont USA Network, CNBC et MSNBC, pour créer une nouvelle société publique appelée Versant . Il s'agit d'un changement important dans sa stratégie médiatique, car l'entreprise se repositionne pour croître à l'ère de la diffusion en continu.

MSNBC a nommé Ian Sherwood au poste de directeur de la collecte des informations internationales.

Ian Sherwood a occupé pendant dix ans des postes de direction au sein des équipes internationales de collecte d'informations et de reportage de NBC News. Il a également travaillé pour BBC News et Sky News.

(1 $ = 0,7439 livre)

