MSCI progresse après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du fournisseur d'indices MSCI

MSCI.N augmentent de 4,2 % à 590,68 $ avant le marché

** Les revenus d'exploitation du 1er trimestre ont bondi à 850,8 millions de dollars, contre 745,8 millions de dollars l'année précédente

** Le BPA ajusté du 1er trimestre passe à 4,55 $, contre 4 $ un an plus tôt

** Le directeur général Henry Fernandez déclare que MSCI a enregistré des ventes récurrentes record dans ses segments d'indices et d'analyse au cours du trimestre

** Les revenus d'exploitation de l'indice au 1er trimestre augmentent de 17,7% par rapport à l'année précédente pour atteindre 496,3 millions de dollars; les ventes du segment analytique augmentent de 10,3% pour atteindre 190 millions de dollars

** 15 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre", le PT médian est de 692 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le MSCI a baissé d'environ 1% depuis le début de l'année