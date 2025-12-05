MSCI lance un indice intégrant marchés cotés et private equity

(AOF) - MSCI Inc. annonce le lancement de l’indice MSCI All Country Public + Private Equity, un indice journalier qui combine les marchés publics et une vision globale du private equity dans un cadre unique et cohérent. Ce lancement marque une évolution majeure dans la manière dont les investisseurs peuvent appréhender leur exposition globale aux actions et mesurer la performance de leur portefeuille. En reflétant la transformation structurelle des portefeuilles, ce nouvel indice établit un standard inédit pour suivre la performance des actions mondiales, qu’elles soient cotées ou non.

L'indice combine le MSCI ACWI IMI, indice de référence couvrant l'ensemble des actions cotées des marchés développés et émergents - et servant de benchmark à environ 5,6 trillions de dollars américains d'actifs sous gestion - ainsi que le nouvel indice MSCI All Country Private Equity.

Cette approche intégrée permet de refléter dans un cadre unifié à la fois l'univers investissable des actions cotées et une modélisation cohérente de l'exposition au private equity.

Portée par l'expertise de MSCI en matière d'indices, de recherche et de données, la méthodologie du MSCI All Country Public + Private Equity Index vise à garantir transparence et cohérence dans la construction, le suivi et le rééquilibrage de l'indice, conformément aux principes méthodologiques de MSCI.

L'indice, dont l'allocation cible au private equity est fixée à 15%, est calculé quotidiennement à partir de la pondération dérivée et de la performance quotidienne de chacun des indices composants. Il fait l'objet d'une revue et d'un rééquilibrage trimestriels afin de rester aligné sur l'allocation cible.

A chaque revue, les données les plus récentes des indices composants sont intégrées et les facteurs de pondération sont réinitialisés. Le rééquilibrage est réalisé conformément aux règles de maintenance des indices MSCI, garantissant continuité et comparabilité dans le temps.