MSCI inscrira des options sur l'indice de référence à la Bourse de New York au début de l'année 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le NYSE a déclaré mercredi que deux bourses relevant de sa société mère accueilleraient la cotation d'options américaines pour plusieurs indices de référence MSCI

MSCI.N au début de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation.

La cotation d'options sur indices sur les grandes places boursières telles que le New York Stock Exchange permet à des fournisseurs tels que MSCI d'élargir l'accès des investisseurs et de renforcer le rôle de leurs indices de référence sur les marchés mondiaux.

Les options des indices MSCI Emerging Markets Index, MSCI EAFE Index, MSCI ACWI Index, MSCI World Index et MSCI USA Index seront cotées sur les marchés d'options NYSE Arca et NYSE American.

"En travaillant avec MSCI pour élargir l'offre de produits tout en améliorant l'efficacité du capital entre les produits, nous nous réjouissons d'améliorer les capacités de gestion du risque offertes aux investisseurs mondiaux avec des actifs qui suivent ces indices de référence importants", a déclaré Jon Herrick, directeur des produits du NYSE Group.

Les options sur indices sont des produits financiers dérivés qui permettent aux investisseurs d'acheter ou de vendre un indice boursier à un prix déterminé avant une date donnée.

La société mère du NYSE, Intercontinental Exchange ICE.N , a lancé il y a 16 ans des contrats à terme liés aux indices MSCI Emerging Markets et MSCI EAFE. Ces contrats figurent aujourd'hui parmi les 10 premiers contrats à terme sur indices au monde en termes d'intérêt notionnel ouvert, offrant ainsi des outils liquides pour gérer le risque lié aux actions, selon la bourse.