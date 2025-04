MSCI et Moody’s s’associent sur l’évaluation des risques pour les investissements en dette privée

Le fournisseur de données et d’indices MSCI et l’agence de notation Moody’s ont annoncé, lundi 21 avril, la création d’une solution conjointe visant à fournir des évaluations du risque indépendantes aux investisseurs pour leurs investissements en dette privée, à l’échelle des sociétés investies.

MSCI revendique des données sur plus de 2.800 fonds de dette privée et plus de 14.000 sociétés non cotées sous-jacentes. Moody’s étendra ses modèles d’évaluation de dette EDF-X aux solutions de dette privée de MSCI. La firme précise néanmoins que la solution sera distincte des services fournis par Moody’s Ratings, son activité de notation crédit, aux acteurs de la dette privée.

