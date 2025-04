MSCI et Moody’s s’associent dans l’évaluation des risques liés aux investissements en crédit privé

(AOF) - Le fournisseur de données et d'indices, MSCI, et l'agence de notation Moody’s ont annoncé le lancement d’une solution conjointe, destinée à évaluer les risques liés aux investissements en crédit privé. La solution s’appuie sur les données exclusives de MSCI couvrant plus de 2 800 fonds de crédit privé et 14 000 entreprises sous-jacentes, et les modèles de risque EDF-X de Moody’s, reconnus pour leurs signaux d’alerte précoce sur les marchés publics et privés.

Les deux sociétés souhaitent répondre aux attentes des investisseurs en matière de transparence, de standardisation et d'analyse objective dans un marché en pleine croissance.