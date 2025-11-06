MSCI ajoute Paytm et 3 autres valeurs indiennes à son indice mondial phare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vivek Kumar M et Bharath Rajeswaran

MSCI MSCI.N ajoutera quatre sociétés cotées en Inde, dont Fortis Healthcare FOHE.NS et la société de fintech Paytm PAYT.NS , aux indices Global Standard dans le cadre de sa révision trimestrielle à compter du 24 novembre, a déclaré le fournisseur d'indices mercredi en fin de journée.

Les deux autres sociétés qui rejoignent l'indice sont les entreprises d'électricité GE Vernova T&D India GETD.NS et Siemens Energy India SIEE.NS .

L'inclusion des quatre actions indiennes dans les indices MSCI Global Standard devrait attirer des entrées totales d'environ 1,46 milliard de dollars, selon Nuvama.

Les indices de MSCI servent de référence pour les investisseurs mondiaux, avec environ 18,3 billions de dollars d'actifs sous gestion qui leur sont liés. Par conséquent, même de petits ajustements dans la composition de l'indice peuvent entraîner d'importants flux de fonds sur les marchés.

Le fournisseur d'indices retirera également la société informatique Tata Elxsi TTEX.NS et la société de logistique Container Corporation of India CCRI.NS de son indice phare, ce qui entraînera probablement des sorties de fonds de 162 millions de dollars et 146 millions de dollars, respectivement.

En outre, la pondération de huit titres indiens augmentera, tandis que celle de sept autres diminuera.

Parmi les huit valeurs qui verront leur poids augmenter dans l'indice MSCI figurent Asian Paints ASPN.NS , Apollo Hospitals

APLH.NS , Lupin LUPN.NS et SRF SRFL.NS .

Le poids de Samvardhana Motherson SAMD.NS , Dr. Reddy's

REDY.NS , REC RECM.NS , et Zydus Life ZYDU.NS a été réduit dans la dernière révision.

Globalement, le poids de l'Inde dans l'indice MSCI Standard passera de 15,5 % à 15,6 %, a déclaré Abhilash Pagaria, directeur de Nuvama Alternative & Quantitative Research.

Lors de sa précédente révision trimestrielle de l'indice en août , le fournisseur d'indices avait ajouté Swiggy

SWIG.NS , Vishal Mega Mart VSSL.NS et deux autres actions à son indice phare.

Outre les changements apportés à l'indice principal, MSCI inclura six actions indiennes et en retirera 30 de ses indices mondiaux de petites capitalisations dans le cadre de sa dernière révision trimestrielle.

L'augmentation des exclusions s'inscrit dans le cadre d'une diminution de la capitalisation boursière minimale requise à l'échelle mondiale, qui passe de 448 millions de dollars à 404 millions de dollars, a indiqué l'IIFL.

L'Inde a enregistré le deuxième plus grand nombre d'exclusions de petites capitalisations au niveau mondial après les États-Unis, ce qui souligne l'impact croissant des critères d'éligibilité plus stricts sur les petites entreprises.