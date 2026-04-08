MSCI acquiert PM Insights

(AOF) - MSCI Inc. a acquis PM Insights, une société spécialisée dans les données et l’analyse des marchés privés, qui fournit des données de référence quotidiennes sur le marché secondaire, notamment sur les prix, la valorisation, les transactions et la liquidité, des titres de sociétés privées. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées et son impact financier ne devrait pas être significatif pour MSCI. Les résultats financiers de PM Insights seront intégrés au segment "Index" de MSCI.

Alors que les entreprises tendent à rester privées plus longtemps, leur nombre, leur taille et leur importance augmentent. L'acquisition de PM Insights s'inscrit dans la stratégie de MSCI visant à apporter aux investissements en actifs privés des données de qualité institutionnelle, une plus grande transparence des prix et des outils analytiques avancés.

Les données et analyses de PM Insights soutiennent la gestion de portefeuille, la mesure de performance et la création d'indices, aidant ainsi les acteurs du marché à mieux comprendre, suivre et valoriser les investissements en capital-investissement.

PM Insights agrège des données propriétaires issues d'un large réseau d'intermédiaires institutionnels et de desks de marché secondaire de banques, couvrant l'activité du marché secondaire et les données actions de sociétés privées représentant une capitalisation estimée à plus de 5,5 milliards de dollars en avril 2026.

En intégrant les données de PM Insights à son offre, MSCI renforce ses capacités sur les marchés privés et apporte davantage de transparence à cette classe d'actifs.