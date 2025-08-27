 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 750,72
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MPLX gagne en vendant des actifs dans le domaine du gaz naturel pour 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour ajouter le mot "premarket" dans le premier point)

27 août - ** Les actions de la société d'énergie intermédiaire MPLX MPLX.N augmentent de 1,6 % à 51,59 $ avant l'ouverture du marché

** Harvest Midstream accepte d'acheter à MPLX des actifs de collecte et de traitement du gaz naturel dans les bassins de Uinta et de Green River dans le Wyoming, l'Utah et le Colorado, pour une valeur de 1 milliard de dollars

** Harvest consacrera à MPLX environ 12 000 barils par jour de liquides de gaz naturel provenant de ces actifs pendant sept ans à partir de 2028

** Les actifs comprennent une capacité de traitement de 1,2 milliard de pieds cubes par jour

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de MPLX ont augmenté de 6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MPLX
50,785 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank