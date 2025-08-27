MPLX gagne en vendant des actifs dans le domaine du gaz naturel pour 1 milliard de dollars

(Corrige pour ajouter le mot "premarket" dans le premier point)

27 août - ** Les actions de la société d'énergie intermédiaire MPLX MPLX.N augmentent de 1,6 % à 51,59 $ avant l'ouverture du marché

** Harvest Midstream accepte d'acheter à MPLX des actifs de collecte et de traitement du gaz naturel dans les bassins de Uinta et de Green River dans le Wyoming, l'Utah et le Colorado, pour une valeur de 1 milliard de dollars

** Harvest consacrera à MPLX environ 12 000 barils par jour de liquides de gaz naturel provenant de ces actifs pendant sept ans à partir de 2028

** Les actifs comprennent une capacité de traitement de 1,2 milliard de pieds cubes par jour

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de MPLX ont augmenté de 6 % depuis le début de l'année