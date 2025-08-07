MP Materials affiche une perte moins importante en raison de l'augmentation de la production de terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MP Materials MP.N a affiché une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre jeudi, alors que le mineur américain de terres rares a bénéficié d'une production plus élevée dans un contexte de demande en plein essor, ce qui a fait grimper ses actions de près de 8 % après la clôture.

L'entreprise, qui exploite la seule mine de terres rares américaine à Mountain Pass, en Californie, a été sous les feux de la rampe alors que l'administration du président Donald Trump intensifie ses efforts pour construire un approvisionnement national afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

MP Materials a déclaré que la production de concentré de terres rares à la mine a augmenté de près de 45 % pour atteindre 13 145 tonnes métriques, tandis que la production de néodyme et de praséodyme (NdPr) - les deux terres rares les plus demandées - a bondi de près de 120 % pour atteindre 597 tonnes métriques au cours du deuxième trimestre qui s'est terminé le 30 juin.

Les terres rares désignent un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement, notamment les dispositifs qui font vibrer les téléphones portables. Elles sont également largement utilisées dans la fabrication d'armes, de véhicules électriques et d'autres produits électroniques.

Le mois dernier, l'entreprise a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain pour augmenter la production d'aimants en terres rares, qui sont utilisés dans la fabrication d'armes, de véhicules électriques et de nombreux appareils électroniques.

Cet accord, qui ferait du Pentagone le principal actionnaire de l'entreprise, a été suivi d'un accord de 500 millions de dollars avec Apple AAPL.O pour la fourniture d'aimants en terres rares au fabricant de l'iPhone.

La volonté de stimuler la chaîne d'approvisionnement nationale a permis de multiplier par plus de quatre l'action de l'entreprise depuis le début de l'année.

Dans le cadre de cet accord, le ministère de la Défense garantira un prix plancher de 110 dollars par kilogramme pour les deux terres rares les plus populaires, soit un prix près de deux fois plus élevé au niveau actuel du marché chinois.

Ce prix plancher était demandé depuis longtemps par les entreprises américaines de minéraux critiques qui se plaignaient des manipulations du marché chinois.

L'entreprise basée à Las Vegas a enregistré une perte ajustée de 13 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 19 cents par action, selon les données compilées par LSEG.