MOUVEMENTS-UBS engage Ben Firestein, vétéran de Morgan Stanley, selon une note de service
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque suisse UBS UBSG.S a embauché Ben Firestein, cadre de longue date de Morgan Stanley

MS.N , pour superviser le développement des leaders sur le terrain et le recrutement et la rétention au niveau national pour son activité de gestion de patrimoine aux Etats-Unis, selon un mémo interne vu par Reuters vendredi.

"Attirer et fidéliser les meilleurs conseillers financiers reste l'une de nos plus grandes priorités", a déclaré Mike Camacho, responsable de la gestion de fortune mondiale aux Etats-Unis, dans la note de service.

Ben Firestein rejoint UBS après avoir passé plus de trente ans chez Morgan Stanley, où il a notamment occupé des postes de direction, en dernier lieu en tant que responsable du recrutement national pour l'unité de gestion de fortune et de gestion de fortune privée.

Il apporte son expérience en matière de développement des conseillers, de recrutement et de leadership sur le terrain. Il prendra ses fonctions en février à New York, sous la responsabilité directe de Mike Camacho.

Dans ses nouvelles fonctions, Ben Firestein concevra et dirigera un programme de leadership pour les gestionnaires, supervisera la transition commerciale et la planification de la relève pour les conseillers et dirigera la stratégie nationale de recrutement de la société, selon la note de service.

