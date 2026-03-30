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MOUVEMENTS-Le président et un membre du conseil d'administration de GCC Supply & Trading démissionnent, selon certaines sources
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 20:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Le président et un membre du conseil d'administration de la société privée GCC Supply & Trading, basée à Houston, ont tous deux démissionné ces derniers jours, ont déclaré trois sources à Reuters lundi.

Le président Peter Ramirez et le membre du conseil d'administration Marty Power ont démissionné, ont déclaré les sources.

GCC et Ramirez n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, tandis que Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Power.

Les sources n'ont pas précisé les raisons de la démission de Ramirez et de Power.

Un certain nombre de négociants devraient également quitter la société, selon deux sources.

En janvier, Platts a retiré le Texas International Terminal, filiale de GCC, situé à Galveston, au Texas, de la liste des terminaux agréés pour le chargement du pétrole brut WTI Midland pour l'indice Brent daté, estimant que le terminal ne répondait pas aux critères de Platts. Ce retrait signifie que les vendeurs ne peuvent pas désigner le pétrole WTI Midland chargé à partir du Texas International Terminal pour les transactions publiées dans l'indice Brent daté et les évaluations connexes.

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