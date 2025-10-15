MOUVEMENTS-Le coresponsable mondial et directeur des investissements publics de Goldman Sachs Asset Management prendra sa retraite en 2026, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ashish Shah, co-responsable mondial et directeur des investissements publics de Goldman Sachs Asset Management, prendra sa retraite l'année prochaine, selon une note de service consultée par Reuters mercredi.

Shah devrait assumer le rôle de directeur consultatif, après son départ à la retraite, à la fin du premier trimestre 2026, ajoute la note.

Après avoir rejoint Goldman Sachs GS.N en tant qu'associé en 2018, Shah a été coresponsable mondial et directeur des investissements de Fixed Income and Liquidity Solutions, où il était également gestionnaire de portefeuille pour les stratégies à revenu fixe.

Goldman Sachs a perdu plus d'une douzaine de banquiers d'investissement seniors cette année, un nombre plus élevé que la normale, après que des secousses internes et un début morose de 2025 les aient poussés à chercher de nouvelles opportunités, a rapporté Reuters lundi, citant trois sources familières avec la situation.