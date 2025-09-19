MOUVEMENTS-JPMorgan Chase recrute deux banquières seniors pour renforcer l'équipe d'investissement dans la consommation et la vente au détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a embauché deux directrices générales pour renforcer son unité de banque d'investissement de détail et de consommation, selon une note interne consultée par Reuters vendredi.

Brian Esmond rejoindra le groupe à Los Angeles après avoir travaillé pour Centerview Partners. Bryan Fleming sera basé à New York après avoir quitté Bank of America BAC.N , où il travaillait en tant que directeur général dans la banque d'investissement de détail et de consommation.

Toutes deux devraient prendre leurs fonctions plus tard cette année et seront placées sous la responsabilité de Jonathan Dunlop, Patrick Gallagher et Aaron Weisbrod, selon le mémo.

Les honoraires de la banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation des fusions et acquisitions et de la souscription de dettes.

Ce mouvement a été rapporté pour la première fois par Bloomberg News.