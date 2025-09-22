MOUVEMENTS-Citigroup fait appel à des vétérans de Goldman et de BNY pour occuper des postes de direction dans le domaine de la richesse, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche de gestion de patrimoine de Citigroup C.N a embauché deux cadres supérieurs pour renforcer son activité de solutions d'investissement, selon un mémo consulté par Reuters lundi.

Christine Curtiss rejoindra le groupe en octobre en tant que responsable des relations avec les gestionnaires d'actifs, un rôle dans lequel elle dirigera les partenaires de la banque et travaillera avec des gestionnaires d'actifs tiers. Elle a passé 15 ans chez BNY, où elle était dernièrement responsable du family office mondial, de la vente au détail et de la gestion de fortune internationale.

Kate Boucher rejoindra la banque en décembre en tant que responsable mondiale des ventes d'investissements alternatifs, chargée de diriger la stratégie de croissance de Citi Wealth pour les activités d'investissements alternatifs. Elle vient de Goldman Sachs Asset Management, où elle a travaillé pendant 15 ans, dernièrement en tant que responsable des investissements alternatifs pour le compte de tiers aux États-Unis.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts de restructuration déployés par la Première ministre Jane Fraser pour rationaliser les opérations et améliorer les bénéfices dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Le chiffre d'affaires de l'unité de gestion de patrimoine, désignée par Mme Fraser comme un secteur de croissance clé, a augmenté de 20 % au deuxième trimestre.