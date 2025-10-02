MOUVEMENTS-Citi recrute Ric Spencer, conseiller d'Elon Musk sur le dossier Twitter, pour renforcer sa banque technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a déclaré jeudi que Ric Spencer, un vétéran de Bank of America qui a conseillé Elon Musk sur l'accord de 44 milliards de dollars avec Twitter , a rejoint sa division de banque d'investissement technologique en tant que vice-président.

Les grandes banques de Wall Street ont embauché des dizaines de cadres supérieurs au cours des derniers mois, l'amélioration du climat économique ayant stimulé les fusions et les introductions en bourse après une période d'accalmie en début d'année due aux inquiétudes concernant l'effet des droits de douane américains.

Spencer a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la technologie et était dernièrement co-responsable mondial de la banque d'investissement technologique de Bank of America

BAC.N , a déclaré Citi.

Il a notamment conseillé le directeur général de Tesla

TSLA.O Elon Musk pour l'acquisition de Twitter, Amazon

AMZN.O pour l'achat de MGM pour 8,5 milliards de dollars, et a travaillé sur les introductions en bourse d'Uber, de Facebook, de JD.com, de Twitter et de LinkedIn.

Spencer a rejoint le bureau de Citi à San Francisco le 1er octobre.

Cette annonce fait suite à la nomination d'un autre pilier de la banque, Pankaj Goel de JPMorgan, pour codiriger le segment de la banque d'investissement technologique de Citi en juillet .