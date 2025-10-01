 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MOUVEMENTS-Citi recrute Mme Landry, de la BEI, pour diriger les activités sur les marchés allemand et autrichien
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a embauché Sophie Landry en tant que responsable des marchés pour l'Allemagne et l'Autriche, a indiqué la banque dans un mémo consulté par Reuters.

Mme Landry rejoint Citi après avoir travaillé à la Banque européenne d'investissement EIB.UL , où elle était responsable de la gestion des portefeuilles et des actifs et passifs, selon la note.

"Sophie apporte plus de 20 ans d'expérience dans de grandes banques d'investissement à des postes de direction et de trading", précise le mémo.

