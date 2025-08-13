MOUVEMENTS-Citi recrute des banquiers pour le crédit privé en Amérique du Nord et la technologie en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Citigroup a embauché deux banquiers d'investissement seniors cette semaine, prolongeant ainsi la campagne de recrutement de son directeur de la banque, Viswas Raghavan.

Aashish Dhakad commencera en octobre à New York en tant que responsable de l'origination du crédit privé pour l'Amérique du Nord, dans le cadre de la poussée de 25 milliards de dollars de Citi dans le crédit privé avec Apollo Global Management.

Dhakad, qui a précédemment travaillé chez Ares Management et Bank of America, rendra compte à John McAuley pour l'origination du crédit privé et à Scott Sartorius et Ryan Williams, les co-responsables du financement à effet de levier de Citi sur le continent.

Par ailleurs, Amit Nayyar a été nommé co-responsable de la banque d'investissement technologique au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, aux côtés de Yishai Fransis, selon un mémo consulté par Reuters. Il entrera en fonction au quatrième trimestre.

Nayyar a récemment occupé le poste de responsable de la banque d'investissement pour la couverture des fintechs et des paiements dans la région EMEA de JPMorgan Chase. Il a auparavant travaillé pour la société de paiements indienne Paytm et pour Goldman Sachs.