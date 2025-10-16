MOUVEMENTS-Citi nomme Costa et Monguzzi à la tête de la division italienne de banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi a nommé Roberto Costa et Federico Monguzzi pour diriger conjointement sa division de banque d'investissement en Italie, a annoncé la banque jeudi.

Costa, actuellement responsable de la banque d'investissement dans le secteur du luxe chez Citi, élargira ses attributions pour superviser la division de la banque d'investissement en Italie. Costa, qui a 25 ans d'expérience dans le conseil sur les transactions dans les secteurs du luxe et de l'art de vivre, a rejoint Citi en 2017 en provenance de Mediobanca.

Monguzzi, qui occupe le poste de responsable de la banque d'investissement immobilier pour le Royaume-Uni, l'Europe et le Moyen-Orient, assumera également un rôle plus large pour codiriger la division de banque d'investissement italienne. Il a rejoint Citi en 2014 en provenance de Credit Suisse.

Les deux dirigeants rendront compte à Patrick Frowein, responsable de la banque d'investissement en Europe de Citi.