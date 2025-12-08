 Aller au contenu principal
Mounjaro d'Eli Lilly ajouté à la liste des médicaments assurés par l'État chinois pour le traitement du diabète
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 06:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réaction des analystes au paragraphe 10) par Andrew Silver

Le Mounjaro, médicament populaire d'Eli Lilly LLY.N , sera ajouté au régime d'assurance maladie de l'État chinois à partir du 1er janvier pour les patients atteints de diabète de type 2, a déclaré l'Administration nationale de la sécurité des soins de santé dans un avis publié sur son site Web dimanche, une décision qui, selon les analystes, pourrait exercer une pression sur les concurrents. L'inscription sur la liste nationale de remboursement rend les médicaments plus largement accessibles au public dans un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants, mais l'augmentation du volume des ventes est souvent atténuée par la baisse des prix. Mounjaro, un traitement injectable à prendre une fois par semaine, a été introduit en Chine en janvier de cette année, suite au lancement d'Ozempic, un traitement similaire contre le diabète du fabricant danois rival Novo Nordisk

NOVob.CO , en 2021.

Ozempic a été inscrit pour la première fois sur la liste des médicaments remboursés en Chine en 2022.

Les ventes d'Ozempic dans la région de la Chine élargie ont atteint 5,76 milliards de couronnes danoises (898,5 millions de dollars) en 2024, selon le rapport annuel de Novo.

Lilly n'a pas immédiatement répondu à une demande concernant le prix du Mounjaro en tant que traitement du diabète dans le cadre de la liste de remboursement de la Chine - un chiffre négocié avec le gouvernement. Les analystes de Macquarie Capital ont écrit dans une note lundi que Mounjaro pourrait prendre des parts de marché à Novo et Innovent Biologics 1801.HK , un autre fabricant de médicaments contre l'obésité et le diabète . "Même s'il est approuvé et remboursé uniquement pour le diabète, les patients chinois sont trop intelligents. Le Tirzepatide sera utilisé en dehors des indications pour l'obésité", a déclaré à Reuters Tony Ren, responsable de la recherche sur les soins de santé en Asie chez Macquarie Capital.

Mounjaro est également vendu pour l'obésité et l'apnée obstructive du sommeil en Chine.

"Bien que les traitements de l'obésité soient généralement plus chers que ceux du diabète, la baisse du prix de Mounjaro est susceptible de remodeler la structure globale des prix des médicaments GLP-1, ce qui pourrait également affecter le prix du Mazdutide d'Innovent", a déclaré à Reuters Cui Cui, responsable de la recherche sur les soins de santé en Asie chez Jefferies.

Les actions d'Innovent Biologics 1801.HK , qui est autorisé à vendre le mazdutide, un médicament contre le diabète et l'obésité, en Chine , ont chuté de 8% lundi .

Patrik Jonsson, président international d'Eli Lilly, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en octobre que Lilly avait constaté un "stockage initial" sur les marchés où elle avait lancé Mounjaro en dehors des États-Unis, les principaux marchés au deuxième trimestre étant la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Inde.

"Depuis lors, nous avons constaté une amélioration des performances sur ces marchés au troisième trimestre et une performance globale toujours très forte", a-t-il déclaré lors de cette conférence téléphonique.

(1 $ = 6,4105 couronnes danoises)

