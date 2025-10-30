 Aller au contenu principal
Motorola prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre en raison d'une demande soutenue
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motorola Solutions MSI.N a dépassé ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre et prévoit une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, grâce à une demande soutenue pour ses produits de sécurité et ses équipements de communication critiques de la part des agences gouvernementales.

L'entreprise a bénéficié des dépenses constantes des organismes de sécurité publique et des agences gouvernementales en Amérique du Nord, qui mettent à niveau leurs systèmes radio et investissent dans des logiciels de sécurité vidéo et de centres de commandement.

La demande a également été soutenue par le financement de programmes gouvernementaux, notamment l'American Rescue Plan Act, qui a fourni aux gouvernements locaux et d'État des capitaux pour moderniser leur infrastructure de communication critique.

Selon les données compilées par LSEG, Motorola Solutions prévoit une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 10,8 %.

Son bénéfice ajusté par action pour le trimestre de septembre s'est élevé à 4,06 dollars, dépassant l'estimation de 3,85 dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 3,01 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 2,99 milliards de dollars.

Valeurs associées

MOTOROLA SOLTN
431,940 USD NYSE -0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

