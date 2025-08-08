Motorcar Parts of America Inc devrait afficher un bénéfice de 18 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Motorcar Parts of America Inc MPAA.OQ MPAA.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Torrance en Californie devrait déclarer une augmentation de 1,2% de son chiffre d'affaires à 172 millions de dollars contre 169,89 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Motorcar Parts of America Inc est de 18 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Motorcar Parts of America Inc est de 16,00 $, soit environ 29,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 11,25 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 17:54 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)