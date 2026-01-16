Mosaic signale une forte baisse de la demande d'engrais en Amérique du Nord en raison de la chute des expéditions de phosphate

Mosaic MOS.N a déclaré vendredi que la demande d'engrais en Amérique du Nord avait fortement chuté au quatrième trimestre, bien au-delà de la faiblesse saisonnière normale, ce qui a pesé sur les volumes de ventes et les flux de trésorerie. Le producteur américain d'engrais a déclaré que les expéditions de phosphate en Amérique du Nord avaient baissé d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que la demande de potasse n'était que légèrement plus faible.