Mosaic signale une forte baisse de la demande d'engrais en Amérique du Nord en raison de la chute des expéditions de phosphate
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mosaic MOS.N a déclaré vendredi que la demande d'engrais en Amérique du Nord avait fortement chuté au quatrième trimestre, bien au-delà de la faiblesse saisonnière normale, ce qui a pesé sur les volumes de ventes et les flux de trésorerie. Le producteur américain d'engrais a déclaré que les expéditions de phosphate en Amérique du Nord avaient baissé d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que la demande de potasse n'était que légèrement plus faible.

