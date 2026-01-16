 Aller au contenu principal
Mosaic s'effondre en raison de la baisse de la demande d'engrais en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de la société d'engrais Mosaic

MOS.N ont baissé de 6,5 % à 25,80 $ avant le marché ** La société indique que la demande d'engrais en Amérique du Nord a chuté brusquement au quatrième trimestre, bien au-delà de la faiblesse saisonnière normale, ce qui a exercé une pression sur les volumes de ventes et les flux de trésorerie

** Elle ajoute que les expéditions de phosphate en Amérique du Nord ont diminué d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que la demande de potasse n'a été que légèrement plus faible

** MOS a perdu 20,5 % depuis le début du mois d'octobre 2025

