Mosaic retire ses prévisions de production de phosphate pour 2026 et réduit sa production en raison de la hausse des coûts

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Mosaic MOS.N a retiré lundi ses prévisions de production annuelle de phosphate et a annoncé qu'elle réduirait la production dans certaines de ses usines en raison de la hausse des coûts liée à la volatilité des marchés des matières premières.

L'action du fabricant d'engrais a chuté de 5,1% en pré-ouverture.

La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une hausse des prix des principales matières premières utilisées dans la fabrication d'engrais, telles que le soufre et l'ammoniac , ce qui accentue la pression sur les marges de sociétés comme Mosaic.

“Les prix des engrais phosphatés finis ont également augmenté, atténuant en partie l'impact des matières premières,” a déclaré la société, ajoutant que les marges bénéficiaires restaient sous pression, ce qui entraînait des réductions de production à l'échelle mondiale et des interdictions d'exportation.

La société avait précédemment prévu que les volumes de production de phosphate en 2026 dépasseraient les 7 millions de tonnes.

Mosaic a également pris des mesures pour réduire partiellement la production de ses sites de Louisiane et de Bartow aux États-Unis et pour réduire la production supplémentaire au Brésil.

Cette décision fait suite à l'annonce faite le mois dernier de mettre à l'arrêt ses installations de phosphate d'Araxa et de Patrocinio au Brésil et de supprimer des emplois, ce qui a entraîné des charges de 442 millions de dollars au premier trimestre.

La société a déclaré qu'elle surveillait de près les marchés des matières premières, en particulier celui du soufre, qui a atteint des prix records en raison d'une disponibilité limitée, et qu'elle réexaminerait son plan d'exploitation pour le reste de l'année.

Pour le trimestre en cours, Mosaic prévoit des volumes de ventes de phosphate compris entre 1,4 et 1,7 million de tonnes, reflétant des réductions partielles de la production en Louisiane et à Bartow.

La société prévoit que ses dépenses d'investissement pour 2026 s'élèveront à 1,25 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars.

Dans son segment des phosphates, la société a enregistré une hausse de 280 millions de dollars des coûts des matières premières au premier trimestre, tandis que le coût de production par tonne dans son segment de la potasse est passé de 78 dollars à 84 dollars par rapport à l'année précédente.

La société basée à Tampa, en Floride, a annoncé un bénéfice ajusté de 5 cents par action pour le trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 24 cents, selon les données de LSEG.