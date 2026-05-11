Mosaic chute après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au premier trimestre et retire ses prévisions concernant le phosphate pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mai - ** L'action du fabricant d'engrais Mosaic ( MOS.N ) recule de 4,7 % à 21,15 $ avant l'ouverture du marché
** MOS affiche un bénéfice ajusté de 5 cents par action au premier trimestre, contre une estimation de 24 cents par action – données compilées par LSEG
** La société retire ses prévisions de production de phosphate pour 2026 alors qu'elle revoit son plan d'exploitation pour le reste de l'année
** MOS va réduire partiellement sa production en Louisiane et à Bartow et réduit également sa production au Brésil
** La société ajuste ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 à 1,25 milliard de dollars, contre environ 1,5 milliard de dollars précédemment
** MOS annonce une perte de 258 millions de dollars au premier trimestre, contre un bénéfice de 238 millions de dollars il y a un an
** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 7,9 % depuis le début de l'année
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