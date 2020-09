Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mort de l'émir du Koweït à l'âge de 91 ans Reuters • 29/09/2020 à 16:02









KOWEIT, 29 septembre (Reuters) - L'émir du Koweït, cheikh Sabah al Ahmad al Sabah, est mort à l'âge de 91 ans, annonce mardi la télévision d'Etat. Cheikh Sabah dirigeait le petit émirat du Golfe depuis 2006, et il a piloté sa politique étrangère pendant un demi-siècle. Son successeur désigné est son frère, le prince héritier Nawaf al Ahmad al Sabah. (Aziz El Yaakoubi, Lisa Barrington, Ahmed Hagagy, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

