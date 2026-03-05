 Aller au contenu principal
Morningstar voit l'impact potentiel de l'IA sur le groupe australien REA
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 20:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Morningstar fait passer la note d'incertitude de "moyenne" à "élevée" pour le portail immobilier REA Group

REA.AX , et réduit la juste valeur de 8% à 126 dollars australiens par action

** La société de recherche en investissement estime que l'IA pourrait éroder le pouvoir de fixation des prix des sociétés immobilières si elle devenait le principal moyen utilisé par les consommateurs pour rechercher un nouveau logement

** Les coûts de développement de logiciels diminuent avec l'utilisation de l'IA, ainsi que les coûts de réplication dans un contexte de forte concurrence

** Si l'IA présélectionne efficacement les propriétés, regroupe les caractéristiques et sert d'agent d'achat virtuel, le déplacement des utilisateurs vers le groupe REA peut réduire considérablement la valeur des listes traditionnelles" - Morningstar

** 14 analystes ont donné une note moyenne de "achat" avec un objectif de prix médian de 218,90 dollars australiens, selon les données compilées par le LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 9,1 % et ont clôturé en hausse à 165,90 dollars australiens

