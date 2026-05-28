Morningstar voit d'un bon œil la cession d'Endeavour et mise sur les secteurs de l'hôtellerie et des boissons

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28 mai - ** Selon Morningstar, la cession des vignobles et des exploitations viticoles non stratégiques permet de simplifier les opérations et de réduire les coûts pour le groupe australien Endeavour EDV.AX

** L'exploitant de pubs a annoncé mercredi qu'il allait vendre ses domaines viticoles et ses vignobles, réduire ses activités dans le secteur des boissons et diminuer le versement de ses dividendes afin d'économiser environ 300 millions de dollars australiens (214,83 millions de dollars) d'ici 2029

** La société d'analyse financière estime que le marché s'attend à une baisse structurelle des marges de coûts à long terme pour l'entreprise

** Morningstar prévoit que les ventes au détail d'alcool de la société augmenteront au rythme de l'inflation à partir de l'exercice 2027, note que les jeunes modèrent leur consommation d'alcool et s'attend à des changements dans les habitudes de consommation

** Elle estime que la réduction du taux de distribution des dividendes offre une plus grande flexibilité pour financer les investissements hôteliers d'EDV

** Il maintient son estimation de la juste valeur à 5,4 dollars australiens par action pour EDV et prévoit un retour de la croissance du cours de l'action de la société à partir de 2027, associé à des gains résultant d'une rationalisation des opérations

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 21,9% à la dernière clôture de la société

(1 $ = 1,3965 dollar australien)